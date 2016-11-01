Сегодня понедельник, 09 января 2017

ФЗ 1

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Александра Балакирева записала альбом в соавторстве с Максом Берестовым

Александра Балакирева записала альбом в соавторстве с Максом Берестовым

16 February, 2015 12:23

Наконец-то вышел в свет и появился на просторах русскоязычного сектора Itunes долгожданный альбом “Разные”, созданный...

ФЗ 2

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Елена Темникова презентовала мини-альбом

Елена Темникова презентовала мини-альбом

30 September, 2016 10:55

Звезда второй Фабрики звезд и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова представила поклонникам мини-альбом “TEMNIKOVA 1″...

ФЗ 3

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Светлана Светикова и Юлия Паршута примерили новые образы на шоу Один в один

Светлана Светикова и Юлия Паршута примерили новые образы на шоу Один в один

15 March, 2016 11:49

На телеканале Россия продолжается битва сезонов участников проекта Один в один. На минувших выходных состоялся...

ФЗ 4

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Стас Пьеха – Не хватает (тизер клипа)

10 November, 2016 16:02

Уже в ближайшее время выпускник четвертой Фабрики звезд Стас Пьеха представит поклонникам свой клип на...

ФЗ 5

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Юлианна Караулова - Чувство Ю

Юлианна Караулова – Чувство Ю

30 September, 2016 11:00

Выпускница Фабрики звезд 5 Юлианна Караулова 30 сентября представит публики свой сольный альбом “Чувство Ю“....

«Фабрика звёзд» — телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Выходит на Первом канале с 13 октября 2002 года. Пятый выпуск проекта был известен как «Фабрика звёзд Аллы Пугачёвой», так как именно певица стала художественным руководителем этого сезона проекта. Последняя «Фабрика звёзд-7» вышла под руководством Константина и Валерия Меладзе.

«Фабрика звёзд» является российской версией успешного телевизионного проекта телекомпании «Эндемоль» (англ. Endemol) «Академия звёзд» (англ. Star Academy). Идея проекта принадлежит испанской компании «Джестмьюзик» (англ. Gestmusic), являющейся филиалом компании «Эндемоль». Однако, первой страной, начавшей трансляцию проекта 20 октября 2001 года, стала Франция. Через два дня после выхода программы во Франции, шоу под названием «Операция триумф» (исп. Operación Triunfo) вышло в эфир в Испании.

С этого момента шоу стало распространяться по всему свету, в том числе оно вышло и в России в 2002 году. В настоящее время «Академия звёзд» занимает второе место по популярности после шоу «Большой Брат» (англ. Big Brother), проект завоевал признание на рынках не только Европы, но и Индии, арабских стран и Соединённых Штатов.

ФЗ 6

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Второй сезон конкурса Высшая проба откроется концертом, с участием выпускников Фабрики звезд

Второй сезон конкурса Высшая проба откроется концертом, с участием выпускников Фабрики звезд

16 March, 2016 12:54

18 марта в ТЦ Crosus City Moll в “Rose Bar” состоится концерт-презентация второго сезона конкурса...

ФЗ 7

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Какие песни написала Рита Дакота

1 November, 2016 12:18

Популярность песни участницы Фабрики звезд “Полчеловека” набирает обороты. Певица признается, что сама не ожидала такого успеха...

ФЗ RE

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Фабрика звезд возвращается!

Фабрика звезд возвращается!

23 February, 2013 14:57

Фабрика звезд возвращается на экраны – 3 марта телеканал MTV начинается еженедельную трансляцию популярного музыкально...

ФЗ World

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«Будь как будет» - песня, которая взорвала Интернет

«Будь как будет» – песня, которая взорвала Интернет

25 February, 2013 16:36

С начала февраля российские блоггеры, меломаны и пользователи соцсетей стоят на ушах, пытаясь понять явление...

ФЗ Сo

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Лучшие фабриканты 2013 года

Лучшие фабриканты 2013 года

6 January, 2014 14:16

По итогам 2013 года лучшим фабрикантов в очередной раз стал выпускник Фабрики звезд 7 Дмитрий...