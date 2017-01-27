«Фабрика звёзд» — телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Выходит на Первом канале с 13 октября 2002 года. Пятый выпуск проекта был известен как «Фабрика звёзд Аллы Пугачёвой», так как именно певица стала художественным руководителем этого сезона проекта. Последняя «Фабрика звёзд-7» вышла под руководством Константина и Валерия Меладзе.

«Фабрика звёзд» является российской версией успешного телевизионного проекта телекомпании «Эндемоль» (англ. Endemol) «Академия звёзд» (англ. Star Academy). Идея проекта принадлежит испанской компании «Джестмьюзик» (англ. Gestmusic), являющейся филиалом компании «Эндемоль». Однако, первой страной, начавшей трансляцию проекта 20 октября 2001 года, стала Франция. Через два дня после выхода программы во Франции, шоу под названием «Операция триумф» (исп. Operación Triunfo) вышло в эфир в Испании.

С этого момента шоу стало распространяться по всему свету, в том числе оно вышло и в России в 2002 году. В настоящее время «Академия звёзд» занимает второе место по популярности после шоу «Большой Брат» (англ. Big Brother), проект завоевал признание на рынках не только Европы, но и Индии, арабских стран и Соединённых Штатов.